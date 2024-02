E’ Raffaella Scuotto la scelta di Brando Ephrikian ad Uomini e Donne.

Queste sono le anticipazioni che arrivano sul web. Il tronista già da qualche settimana ha manifestato la sua volontà di avere come corteggiatrici solo Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi e concentrarsi sulla conoscenza di queste due ragazze.

Nella registrazione del 19 febbraio sembra che Brando abbia annunciato di essere prossimo alla scelta e che improvvisamente, nel bel mezzo della puntata, lo abbia poi fatto.

Questa settimana Brando Ephrikian ha portato in esterna entrambe le corteggiatrici. Il tronista è andato a Milano per sorprendere Beatriz D’Orsi e tra loro ci sono stati diversi baci e abbracci. Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno rivelato che Raffaella Scuotto, che si trovava dietro le quinte, è scoppiata a piangere e inizialmente si è rifiutata di scendere in studio, anche se alla fine si è convinta e ha chiarito la situazione.

La reazione di Raffaella dopo l'esterna di Brando con Beatriz

La paura di perderla avrà fatto sicuramente scattare qualcosa nella testa del tronista, il quale prima ha cercato di giustificarsi dicendo di avere già una preferenza, e di volersi godere le ultime esterne prima di prendere la sua decisione finale. Ma così poi non è stato, perché dopo aver fatto questa dichiarazione, Raffaella si è allontanata dopo aver visto i baci tra Beatriz e Brando. La ragazza scappa via in lacrime e minaccia di non rientrare più perché non vuole assistere alla sua love story con Beatriz.

Mentre le telecamere riprendono lo sfogo di Raffaella, Brando inizia ad essere pensieroso. Dopo una serie di domande di Maria De Filippi, il tronista cede e chiede il rientro di Raffaella.

La ragazza dopo un tira e molla rientra. Il tronista così decide di sceglierla. Non è chiaro la reazione di Beatriz, ma sembrerebbe che la ragazza non l’abbia presa benissimo.

Il pubblico invece è in delirio per la scelta dei Brando.