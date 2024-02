Milly Carlucci è al lavoro per la realizzazione del suo nuovo talent show che andrà in onda su Rai Uno dal titolo L’Acchiappa Talenti, che di fatto andrà a sostituire Il Cantante Mascherato. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, nel contempo la conduttrice avrebbe già adocchiato un papabile concorrente per la nuova edizione dei Ballando con Le Stelle.

Il personaggio in questione è BigMama, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. “Milly Carlucci ha avuto un colpo di fulmine professionale per BigMama e, dopo averla vista a Sanremo 2024, starebbe facendo fuoco e fiamme per portarla nel cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. La rapper scenderà in pista?”, ha scritto Alberto Dandolo su Oggi.

Le parole di BigMama

“Ci tengo a normalizzare il posto delle persone grasse in tv: quando ero piccola, erano sempre i pagliacci della situazione; io stessa ci credevo, avevo sviluppato un’autoironia tossica, mi sminuivo. Ora quando un bambino mi dice che da grande vuole diventare come me, mi emoziono. Perché un riferimento del genere, io, non l’ho mai avuto. Ma c’è da credere nei propri sogni. […] Quando il mondo ti odia e le persone ti odiano, la prima risposta è l’odio: odiavo il mondo, odiavo gli altri, odiavo me stessa. Nei miei primi testi c’era tantissimo rancore, pensavo all’autolesionismo, al suicidio, sfogavo la rabbia su me stessa. Ma poi ho capito che le energie negative vanno trasformate in positive, che gli altri ti giudicano anche in base a come ti senti, a come ti presenti, in base alla proiezione che hai di te stessa. Per questo oggi dico che la rabbia non ti basta”.