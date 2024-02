Tra Fedez e Chiara Ferragni la relazione sarebbe giunta al capolinea. E’ questa l’indiscrezione esclusiva che Dagospia ha lanciato questa mattina.

“SCOOP! Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari - si legge su Dagospia -. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo.

Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi. Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine, sia più benefica di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca…”.

Intanto, stando a quanto ripotato da La Repubblica, domenica 25 febbraio Chiara Ferragni sarà ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. La crisi tra l’imprenditrice digitale e il rapper sarebbe stata anche confermata dallo staff di lei.