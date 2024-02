Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, aveva lasciato la Casa di Cinecittà perché avvertiva troppo la mancanza dell’allora fidanzata Soraia Ceruti.

Una volta ritiratosi dal reality show di Canale 5, la relazione tra lo chef romano e l’ex corteggiatrice è giunta al capolinea. Nessuno dei due ha mai voluto svelare i reali motivi della rottura, preferendo mantenere privato questo aspetto, e anche nei mesi successivi né Luca né Soraia hanno preferito mantenere il riserbo sulla loro vita sentimentale.

Nelle ultime ore, però, l’ex vippone ha risposto ad alcune domande dei follower ed ha rivelato di non essere alla ricerca di una fidanzata, lanciando anche una frecciatina alla sua ex. Salatino, infatti, ha detto che in futuro non interromperò più un suo percorso lavorativo o personale per un’altra persona, facendo così un chiaro riferimento alla sua scelta di abbandonare il Gf Vip per la Ceruti.

“Io questo momento sono concentrato forse per la prima volta nella mia vita su di me. Voglio costruire un qualcosa di importante. Credo che una compagna non si debba cercare, ma che nel nostro cammino un giorno qualcuno camminerà affianco a noi. Sicuramente non mi fermerò mai più e non interromperò mai un percorso mio personale per nulla e nessuno. Bisogna andare dritti per la propria strada, chi vuole esserci sa dove trovarci”.