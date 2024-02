Sono ormai diversi giorni che circolano voci circa un presunto scioglimento de Il Volo. Tutto sarebbe partito da uno scontro verbale tra Piero Barone e Gianluca Ginoble in radio.

“Mi sono rotto un po’ le scatole – le parole di Piero contro Gianluca -. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me, parla per te“.

Parole che sono state riprese anche dal settimanale DiPiù che ha scritto: “Ignazio è pronto a sposarsi, Gianluca vive un ‘amore da Oscar’ che potrebbe anche portarlo a Hollywood, mentre Piero è ancora uno scapolone”. E proprio l’amore da Oscar di Gianluca Ginoble, ovvero Eleonora Venturini Storano, stilista e nipote di Vittorio Storano, noto direttore di fotografia del cinema, potrebbe portarlo lontano da Il Volo.

Nei prossimi mesi Ignazio, Gianluca e Piero saranno in viaggio per il mondo (da Israele al Giappone, passando per la Germania fino all’est Europa), con tantissime date anche in giro per l’Italia, compresi i quattro concerti di fila previsti all’Arena di Verona a maggio. Nel frattempo i rapporti si saranno rasserenati?