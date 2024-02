Sono ormai alcuni giorni che nella Casa del Grande Fratello si respira un clima sereno, ma certi rapporti cementati nel tempo sembrano essere giunti al capolinea. E’ il caso di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, e di quanto accaduto questa notte.

Da alcuni giorni, il bidello calabrese non ha potuto fare a meno di notare dell’intesa crescente tra la sua migliore amica nella Casa e la new entry Alessio Falsone. Ieri sera, Anita ha confessato a Massimiliano Varrese che se il gieffino fosse entrato prima per lei sarebbe stato un problema. Giuseppe, che secondo molti è sa sempre innamorato della Olivieri, ha reagito malissimo, chiudendosi in sé stesso e tenendosi lontano dalla 26enne romana. Un atteggiamento che Anita ormai conosce bene. Massimiliano ha fatto notare alla Olivieri che forse Garibaldi prova per lei un sentimento più profondo. La gieffina non ha risposto, ma ha semplicemente ribadito che non sono alle scuole medie e lei non ne può più di rincuorarlo.

Nella puntata del GF di questa sera Alfonso Signorini mostrerà la clip con la decisione di Anita su Giuseppe? E come reagirà il bidello calabrese?