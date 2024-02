Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentanovesima puntata del Grande Fratello. In studio, come sempre, ci saranno Alfonso Signorini, l’opinionista Cesara Buonamici e l’esperta dei social Rebecca Staffelli.

Nella diretta di questa sera verrà decretato il primo finalista tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Inoltre, Federico Massaro questa settimana si è ritrovato nuovamente al centro delle discussioni e sarà protagonista di un confronto con i suoi coinquilini.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Quattro veterani in corsa per diventare il primo finalista di questa edizione. Chi tra Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy verrà scelto dal pubblico? Questo importante televoto ha scaturito ruggini dopo le nomination e la Casa si divide tra amici e nemici dei possibili finalisti.

Federico è ancora al centro delle discussioni ed è sotto accusa da una parte degli inquilini, riusciranno a chiarirsi?

Una dolce sorpresa per Simona che incontrare la figlia Georgia.

L’atteggiamento di Greta con gli uomini della Casa, ricco di molte sfumature, rischia di risultare ambiguo agli occhi dei suoi compagni di viaggio e a quelli del pubblico da casa?