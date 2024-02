Tempi duri per Letizia Petris nella Casa del Grande Fratello. La fotografa, dopo aver discusso di recente con il suo fidanzato Paolo Masella, è scoppiata a piangere in confessionale, lamentandosi del fatto di non ricever mai aerei dedicati esclusivamente a lei.

“Mi sento sempre l’ombra di qualcuno. Sempre quella in secondo piano”, ha detto la gieffina, che poi ha aggiunto: “Arrivano aerei per Paolo, per Perla, per Giuseppe… Se sono indirizzati a me sono sempre con qualcuno. Sono l’ombra di qualcuno, come nella mia vita. Mi pesa il fatto che mi sono sempre messa nell’angolo e non riesco a emergere per la persona che sono. Ho paura che non sia arrivato nulla in tutti questi mesi. Mi sento piccola, molto inutile”.

Letizia si è poi sfogata con Paolo: “A volte penso che le persone non comprendano le mie fragilità e insicurezze, ma le giudicano. Io mi sento emersa perché sono l’amica di Perla o la fidanzata di Paolo”.