Sara Ricci è stata ospite da Lorenzo Pugnaloni nell’ultima puntata di Casa Lollo. L’attrice, ex concorrente del Grande Fratello ha parlato di Beatrice Luzzi, con la quale ha condiviso per anni il set di Vivere.

“Che dire di lei… Sta facendo il suo gioco, è una donna molto intelligente che si è preparata molto bene sul Grande Fratello. Me lo ha detto proprio nella Casa che ha studiato le ultime due edizioni. E’ entrata preparata, e le do il merito di questo, io sono entrata come una kamikaze. Sono stata ingenua e ho pagato questa ingenuità. Bea sta facendo il suo percorso stimolando tutti e provocando.

Lei provoca molto, è il suo gioco e conviene anche al Grande Fratello perché fa spettacolo. Gli altri rispondono e sembrano un branco, ma detto tra noi non mi sembra esserci un branco. Ci sono semplicemente delle persone, anche più giovani, che rispondono a queste provocazioni […] E’ tutto studiato, Bea ha gatto i suoi mesi, ha fatto vedere chi è, e sicuramente avrà delle occasioni lavorative dopo, farà l’opinionista perché ha dimostrato di saper stare in televisione”.

Sara Ricci ha anche confessato che vorrebbe vedere Perla Vatiero trionfare: “Mi piacerebbe se vincesse Perla o anche Giuseppe Garibaldi, basta che sia una persona giovane. Perla ha saputo rispondere in modo pertinente a Beatrice, nonostante all’inizio fossero ‘amiche’ quando mi prendevano in giro per la questione della spa. Poi c’è stata questa netta scissione, Perla ha reagito al fatto che Beatrice l’ha chiamata boss, ma mi sembra che anche lei abbia un atteggiamento da bossy woman”.