Beatrice Luzzi è entrata ufficialmente nella storia del Grande Fratello. Con 111 nomination e 20 televoti superati (di cui 19 come la più votata), l’attrice è la concorrente dei record. Nessuno nelle passate edizioni (Vip comprese) aveva totalizzato questi numeri che testimoniano quanto sia amata dal pubblico.

Beatrice è riuscita a conquistare i telespettatori fin dalle primissime battute, nonostante al primo televoto si sia classificata seconda alle spalle di Vittorio Menozzi. Con 111 nomination, la Luzzi è diventata la concorrente più nominata nella storia del reality, ma nonostante ciò ha proseguito nel suo percorso sempre a testa alta affrontando – senza mai indietreggiare – tutti coloro che le si sono parati davanti. Da Jill Cooper a Sara Ricci, da Rosanna Fratello e Marco Maddaloni per poi arrivare a Simona Tagli, entrata nella Casa come sua antagonista e poi diventata sua fan numero uno.

Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione del GF, e ora che non potranno più nominarla sarà interessante vedere come agiranno gli altri. “E’ successo, ora dovranno fare i conti con loro stessi”, ha detto Stefano Miele. Preparate i pop corn, perché ora che la "regina di cuori" è già in finale, inizieranno a scannarsi tra di loro.