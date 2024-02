Durante la puntata del Grande Fratello di ieri sera è andato in onda un momento “piccante” che ha visto protagonista Beatrice Luzzi. Mentre si alzava dal divano sul quale era seduta, all’attrice è uscita una porzione di seno dal vestito, e farglielo prontamente notare è stato Massimiliano Varrese.

“Oh, oh, oh. E’ uscita fuorigioco…”, ha esclamato l’attore. “L’hai vista?”, ha chiesto Beatrice. “Bea, menomale che sono sotto antistaminico!”, ha replicato divertito Massimiliano, scatenando la reazione divertita della Luzzi.

Le parole di Beatrice dopo l’accesso alla finale

“Io ringrazio tutto il pubblico Alfonso - ha sottolineato l’attrice in studio -. Come ho già detto prima grazie per questi cinque mesi in cui hanno speso per me affetto, tempo e denaro. Ringrazio te per primo Alfonso ed anche te Cesara”.

Giampiero Mughini, dopo che Beatrice ha lasciato lo studio ha espresso la sua felicità per l'esito del televoto. “Sono contento davvero, ma Alfonso non c'è stata proprio competizione. Per me Beatrice stravince”.