La Casa del Grande Fratello è una polveriera! Massimiliano Varrese non ha affatto digerito le nomination, circostanza che ha scatenato una nuova lite con Anita Olivieri.

L’attore è finito in nomination per la seconda volta consecutiva, un “affronto” che l’ha portato a scontrarsi con alcuni dei suoi storici “alleati”: “Si ritengono adulti quando vogliono fare gli altezzosi e giovani quando fa comodo”, ha detto irritato Massimiliano. Secondo lui il gruppo l’avrebbe sacrificato, e lui non ci sta, non riesce ad accettare che gli altri abbiano deciso per lui.

“Non sei stato sacrificato. Ti abbiamo salvato per mesi, non puoi prendertela se sei finito in nomination ora”, dice Anita Olivieri. Nervosissimo, Massimiliano ha ribattuto spiegando di non accettare questa situazione: lui stava semplicemente analizzando il gioco ed esprimendo il suo punto di vista. Quindi, d’ora in avanti, agirà di conseguenza.