Nicolas Vaporidis è stato ospite del programma TNT – Attenti a quei due condotto da Turchese Baracchi e Edoardo Tavassi. L’attore e il videomaker romano sono tornati a parlare della loro esperienza a L’Isola dei Famosi e hanno svelato di aver violato più volte il regolamento.

Edoardo Tavassi ha svelato alcuni retroscena sulla partecipazione all'Isola dei Famosi, che nel suo caso si interruppe per via di un infortunio. L'ex naufrago ha ironizzato: "Io e Nicolas eravamo i criminali dell'Isola. Una volta siamo scappati a nuoto per andare in un'altra isola e rubare i cocchi quando non potevamo". Nicolas Vaporidis, che ha vinto l'Isola nel 2022, ha anche aggiunto che erano entrati in possesso di sigarette, rubandole a un microfonista. Tavassi, allora, ha spiegato meglio come sarebbero andate le cose. Lui avrebbe rubato le sigarette e le avrebbe nascoste nelle tasche dell'attore, che aveva un viso più angelico e dunque, più difficile da scoprire. Ad un certo punto, la produzione trovò i mozziconi che Tavassi teneva da parte: "Non sapevano che avevamo il pacchetto. Nicolas si faceva quaranta chilometri per fumarsela e non fare sentire la puzza. Gli altri naufraghi non dicevano niente perché eravamo un'associazione a delinquere".