Sergio D’Ottavi è uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Entrato in corsa (insieme a Stefano Miele, poi eliminato), si è fatto subito apprezzare dal pubblico per la sua simpatia e pacatezza. Grazie all’amore per la cucina orientale, Sergio inizia a dedicarsi alla gastronomia e negli anni trasforma questa sua passione in una carriera. Infatti, lavora nel settore come chef e ristoratore, ma non solo. E’ anche un imprenditore e ha una società che si occupa di grande distribuzione.

Nelle ultime settimane, è sempre più evidente la vicinanza tra D’Ottavi e Greta Rossetti. Tra i due c’è una grande intesa ma, a frenarli, è la presenza delle telecamere. L’ex tentatrice, infatti, ha più volte ammesso di provare interesse nei confronti del coinquilino, ma non ha intenzione di iniziare una storia sotto i riflettori. E’ ipotizzabile che i due gieffini inizieranno a frequentarsi una volta terminate le rispettive avventure nella Casa di Cinecittà.

Intanto, nelle ultime ore, Sergio ha fatto una rivelazione sul suo passato. Mentre si trovava in giardino con Perla Vatiero, Greta e Giuseppe Garibaldi. La Rossetti ha chiesto a D’Ottavi se conoscesse la canzone in sottofondo (il brano in questione è Orgasmo di Calcutta). “La conosci?”, ha chiesto l’ex tentatrice. “Veniva a scuola con me. Lui si chiama Calcutta. Se conosco la canzone? Certo che la conosco”, ha risposto Sergio.

Il gieffino e Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme, sono entrambi di Latina, e a quanto pare, entrambi hanno frequentato lo stesso liceo classico