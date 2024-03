Non appena Chiara Ferragni ha terminato la sua intervista a Che Tempo Che Fa, Selvaggia Lucarelli non ha perso tempo a commentare.

Dopo aver ironizzato sul “Pensati libera dalle domande”, la giornalista ha scritto: “Non si era accorta di aver sbagliato fino alla multa, è per quello che un anno fa aveva bloccato la parola Balocco nei commenti sul suo Instagram. Comunque possiamo stare qui a scrivere e commentare fino a domani, ma al di là dei Pandori e del resto, al di là dell’assenza di domande, è il vuoto. Avvilente assenza di pensiero e grammatica. E comunque ora mi aspetto che l’Antitrust multi i consumatori cogl10ni che fraintendono perché è ora di finirla di fraintendere. Che poi fate prendere le multe a Chiara che è in buonafede e pubblicizza la beneficenza che fanno gli altri perché confida nell’emulazione”.

In seguito, Selvaggia ha pubblicato uno dei video incriminati per smontare la teoria dell’errore di comunicazione facendo emergere una promozione realizzata per la bambola Trudi, ed infine ha condiviso alcuni tweet ironici sul metodo utilizzato da Fabio Fazio per fare l’intervista.