Al Grande Fratello è in corso un riavvicinamento a sorpresa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Questo pomeriggio, i due si sono ritrovati in piscina come ai vecchi tempi, ma sul bidello calabrese sono piovute critiche e accuse. Il motivo? Secondo il popolo social si tratterebbe di una mossa calcolata.

Archiviata l’amicizia con Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi ha pensato bene di “consolarsi” tra le braccia di Beatrice Luzzi. Entrambi erano alle prese con l’acqua-gym quando è scattato un momento di tenerezza. Giuseppe ha stretto a sé Beatrice, anche se in molti non hanno creduto affatto alle buone intenzioni del bidello calabrese. Tantissimi i commenti degli utenti che lo accusano di sfruttare la Luzzi per arrivare in finale: “Non mi convince Garibaldi, per vincere si fa tutto”, ha commentato qualcuno. E ancora. “Garibaldi sei furbetto e tanto. Tutto studiato”.

C’è persino chi arriva persino a incolpare gli autori, che a detta di molti starebbero manovrando la scalata di Giuseppe alla vittoria finale. Vedremo questa sera se durante la puntata di questa si parlerà del riavvicinamento tra Garibaldi e Beatrice.