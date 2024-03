Anita Olivieri e Alessio Falsone sono sempre più vicini, tanto che ieri sera, al termine della puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha organizzato per loro una cena romantica in suite. Tuttavia, in molti ritengono che il flirt tra la 26enne romana e l’imprenditore di Vigevano sia stato alimentato ad arte dagli autori per offrire al pubblico una nuova dinamica.

Anche Beatrice Luzzi è dubbiosa circa la veridicità del rapporto tra Anita e Alessio, e al termine della diretta dice la sua al riguardo: “E’ entrato diretto su Greta, poi si è buttato su Perla e adesso ha cambiato obiettivo”. Per quanto riguarda la Olivieri, invece, l’attrice ritiene sia piuttosto sospetto il fatto che si stia lasciando andare con Falsone in vista del rush finale del programma. Beatrice sostiene che è alquanto strano che Anita si sia detta sempre fidanzata, sempre impegnata e rigida, per poi lasciarsi andare così velocemente.

"Ha chiesto che Edoardo si presentasse qui, quel ragazzo è venuto qui, per lei, andando contro sé stesso e neanche dopo un mese ti lasci andare con un altro? Non mi sarei comportata come Anita, sta ferendo Edoardo".