La sorella di Perla Vatiero ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it. Loana ha parlato del rapporto tra Perla e Mirko Brunetti, sostenendo che la gieffina è ancora innamorata del suo ex, ma non solo. Infatti ha svelato anche come ha reagito la sorella dopo aver scoperto del tatuaggio di coppia fatto dal ristoratore rietino insieme a Greta Rossetti.

"Il giorno in cui Perla scoprì del tatuaggio di Mirko e Greta rimase in silenzio per circa tre ore. Poi diede sfogo alla sua furia. Continuava a ripeterci che non lo riconosceva, che non poteva trattarsi dello stesso uomo con il quale era stata per anni. E nemmeno noi lo avevamo riconosciuto. Era diventato un mostro. Quando sono usciti da Temptation Island, lei sembrava addirittura catapultata in un altro mondo. Diceva che non riusciva a spiegare cosa fosse accaduto, proprio mentalmente non ne era in grado. Era provata. Il punto più basso è arrivato con quella diretta con la quale Mirko la accusava di averlo minacciato e di avere dato della escort a Greta. Ma credo anche che esistano una serie di dinamiche create all’insaputa di Mirko. Quali? Credo che Mirko si sia trovato a far fronte a situazioni delle quali non era pienamente cosciente. Magari non era lucido. Ci sono state persone che lo hanno trascinato. Questo fidanzamento affrettato (con Greta Rossetti, ndr), questi ti amo affettati, il tatuaggio dopo una settimana… non è da lui. Credo sia stato colpito in un momento di sbandamento. Da chi? Quelle più interessate a creare certe dinamiche. Un po’ la madre, un po’ lei stessa. Anche l’atteggiamento che ha oggi nella Casa credo faccia parte di una dinamica che sta creando Greta. È una bravissima ragazza, ma il GF è fatto di gioco e strategia e lei è un’ottima giocatrice. È entrata dopo Perla e Mirko e sa benissimo che il loro è un fandom numeroso e influente. Non voleva inimicarsi i fan di Perla nel timore che la facessero fuori”.

La sorella di Perla ha tirato una frecciatina ad Alessio Falsone: “Alessio è un pagliaccio. È entrato nella Casa con lo scopo di avere una storia e questa notte, grazie ad Anita, lo ha raggiunto. Mia sorella era una di quelle concorrenti che ha avuto maggiormente i riflettori puntati addosso quindi per lui era un ottimo punto di inizio. Perla è molto buona, non si renderà mai conto della furbizia di Alessio. Per lui è solo un gioco. Immagino sia entrato solo per portare un po’ di confusione nella coppia. Ma a Perla di certo non piace”.