Nella giornata di ieri Fiordaliso è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’ex gieffina ha detto la sua su Mirko Brunetti e Perla Vatiero, due dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello: “Loro due sono innamorati. Si vede lontano tre chilometri. Dei momenti è innamorato più lui, dei momenti è innamorata più lei, però questa è un po’ la vita. Adesso lei p dentro la Casa e più di tanto non si può esprimere. Io prima di uscire ho anche detto a Perla che lui le chiederà di sposarla. Purtroppo per loro questa è la loro fine! (ride, ndr). Appena smetterà questo clamore delle telecamere, secondo me loro due si sposeranno. E’ tutto un fraintendimento davanti a queste telecamere. Uno dice una cosa, da fuori un altro ne vede un’altra.

E’ geloso perché magari lei gioca con un concorrente, però lì dentro i personaggi sono quelli. Se lei avesse giocato solo con Letizia magari a Mirko non avrebbe dato fastidio, ma ci sono anche i maschietti. Puoi giocare anche con i maschietti senza per questo avere l’intenzione di doversi uscire o di avere una storia. Solo che la telecamera esaspera sempre tutto.

L’amore c’è, io sono abbastanza brava su queste cose. Da vecchia saggia ti dico che il finale sarà quello. Poi non so quanto andrà avanti. Solo la vita lo può dire. Mirko in cerca di visibilità? No, non è vero. Penso che lui non veda l’ora che finisca questo Grande Fratello per prendere Perla e portarla magari a fare un giro senza telecamere. Lo vedo che è sofferente. Soffre perché non c’è Perla. Sta male. Ed è sofferente anche Perla, perché anche lei piange. Se ci sono due sofferenze a casa mia vuol dire che si amano, sennò vuol dire che se ne fregano. Se uno dei due non si amasse, Mirko gli avrebbe già dato uno stop. Lui è molto geloso. Adesso no, p cambiata la situazione. Alessio e Anita sono andati in suite”.