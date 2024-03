Nella Casa del Grande Fratello prosegue il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone anche se, nelle ultime ore, alcune confessioni fatte dal gieffino lasciano intravedere le prime crepe nel rapporto con la 26enne romana.

Ieri, durante il party del sabato, Beatrice Luzzi ha stuzzicato (palesemente per gioco) Alessio Falsone. A quel punto, il concorrente ha ipotizzato che l’attrice volesse provarci con lui e poco dopo ha raccontato quanto accaduto ad Anita Olivieri. “Lei è un po’ invidiosa. Vuole tutto ciò che è mio, che ci devo fare”, ha detto la gieffina, che poi ha rincarato la dose: “Lei è proprio molesta quando beve, lo fa sempre. Non con te, è proprio molesta”.

Il video con le parole di Anita ha fatto il giro del web, con gli utenti che si sono scagliati per l’ennesima volta contro la concorrente, senza dubbio una delle figure più controverse di questa edizione per via di un suo presunto rapporto “preferenziale” con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Già in passato, Anita e Rosy Chin avevano dato a Beatrice dell’alcolizzata.