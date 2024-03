Dopo essere rientrato nella Casa del Grande Fratello in seguito al secondo malore, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono riavvicinati, anche se tra di loro c’è esclusivamente un’amicizia. Ieri, il bidello calabrese e l’attrice si sono messi a giocare a carte, e tra una chiacchiera e l’altra, Garibaldi ha sparlato di Vittorio Menozzi.

“Sei tu che ti sei allontanata da me e non io. Ti sei isolata con Srgio, Stefano e Vittorio. […] Vitto è venuto a parlare con me di te. Ha detto varie cose. Un esempio? Anche sul fatto di Greta mi ha detto delle cose, quando lui negli ultimi tempi si era avvicinato tanto a lei. È venuto da me e mi ha detto ‘Bea mi ha detto di allontanarmi da Greta’. Io gli ho detto che doveva fare come si sentiva, che doveva pensare a sé stesso. Poi ho anche aggiunto che non doveva ascoltare gli altri”. Beatrice è rimasta in silenzio per qualche secondo e poi ha detto: “Ah, mi avessero messo un 50enne qui dentro mi avrebbero fatto un bel favore”.

Nelle passate settimane, anche Greta Rossetti ha confessato che Vittorio le avrebbe parlato della Luzzi, ma nello specifico ad essere in ballo ci sono rivelazioni decisamente molto più intime rispetto a quelle fatte da Giuseppe.