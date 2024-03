Al Grande Fratello, nel corso di queste settimane si è fatta sempre più evidente l’intesa tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. L’ex tentatrice, però, reduce dalla rottura mediatica con Mirko Brunetti, preferisce non sbilanciarsi, e in più di un’occasione ha ribadito di non voler iniziare una nuova frequentazione davanti alle telecamere. Ma Greta è realmente interessata a Sergio o la sua è una strategia per andare più avanti possibile nel reality? Secondo suo fratello non ci sarebbero dubbi: si tratta della seconda ipotesi.

“Mia sorella è brava a giocare, svegliatevi”, ha scritto Josh commentando un post su X del fandom della coppia, i Sergetti. Le parole del fratello della gieffina, attualmente impegnato con Monia La Ferrera, sembrano suggerire che Greta non sia realmente interessata a Sergio, e starebbe portando avanti questa dinamica per pure questioni di hype e strategia.

Josh spara a zero su Sergio

“Greta vede ciò che vede, ma non ciò che vediamo noi. Vede il lato di Sergio che la coccola, le sta vicino, ma da fuori noi vediamo le clip dove fa comunella con Beatrice. E io ho capito benissimo che è una dinamica. Se non ci fosse mia sorella, Sergio lì dentro cosa farebbe? Neanche a lavare i piatti. Lui è ancora lì dentro perché è aggrappato a lei. Si stanno unendo in amicizia, non per altro perché mia sorella la conosco e non è il suo tipo. Guardiamo gli ex di mia sorella, ha un canone abbastanza… bella com’è! Poi mi diranno che guardo solo la bellezza, ma non guardo solo quello.

A me sembra di vedere due gemelli siamesi: lei si muove e lui la segue, è la sua ombra. Anche meno! Noi siamo fatti così: lo stuzzicare, giocare, è un gioco soprattutto all’interno della Casa. Ma io lo so, non è il suo tipo e non lo sarà mai. Impossibile! Se le mi dicesse che le piace? Le dico ‘buon per te’. Lei è libera di fare quello che vuole, ma non avrò mai il rapporto che ho avuto con i suoi ex, perché io ho visto che lui con Beatrice fa comunella e lei gli dice ‘Dai baciala, fai una dinamica’. Sergio fa quello che gli viene chiesto”.