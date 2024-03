Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello. Questa notte i due hanno dormito insieme, e i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare “movimenti sospetti” sotto le coperte. Secondo alcuni utenti i due si sarebbero baciati, per altri, invece, non sarebbe accaduto nulla. Ad ogni modo l’intesa tra l’ex tentatrice e il concorrente originario di Latina si fa sempre più evidente, ed è probabile che una volta terminata l’avventura della Casa più spiata d’Italia inizieranno una frequentazione.

Chi, invece, non fa il tifo per una storia tra Greta e Sergio è il fratello della Rossetti, Josh, che la scorsa settimana ha pesantemente attaccato il concorrente: “Allora stavo guardando questo video in cui quella specie di scimmia che le stringe i polsi, e Greta intanto dice ‘Smettila che mi fai venire i lividi’ e lui dice ‘Te ne faccio venire altri di lividi’. Visto che parlate tanto, un uomo non fa venire i lividi a una donna. Quindi andate pure avanti a difendere l’indifendibile. La redazione lo riprende, ma se non ci fosse stata la redazione? Lei mi dice ‘lasciami…’. Se le controlla i polsi vuol dire che ha esagerato. E non ditemi che sto facendo tutto questo perché ho bisogno del confronto, se volevo il confronto chiamavo e dicevo ‘mi fate fare un confronto?’. Sto per esplodere”.