La storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone continua a far discutere sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Durante la notte passata in suite, tra i due concorrenti è scattato il primo passionale bacio. La 26enne romana ha detto di non sentirsi in colpa per quanto accaduto, mentre il ragazzo ha espresso qualche dubbio. In casa, però, c'è chi non crede alla veridicità del loro rapporto, come Beatrice Luzzi.

L'attrice è una delle concorrenti che non crede nel rapporto tra Anita e Alessio, pensando che sia frutto di una strategia e trovando irrispettoso il comportamento della ragazza nei confronti dell'ex Edoardo Sanson. “Imperdonabile un comportamento del genere. Non si può trattenere? Se non ci fosse stata questa ship, lei sarebbe fuori”, ha detto Beatrice in alcuni filmati. Poi, rispondendo ad Alfonso Signorini in diretta, ha ribadito il suo punto di vista: “Ho detto che c'è molta attrazione e sono molto simili, non che è solo strategia e che non credo alla passione. Sicuramente Anita ha alzato la temperatura velocemente perché era in bilico. Se tutto questo fosse iniziato a settembre, non sarebbe stato così veloce. (Edoardo, ndr) è stato acclamato per mesi, secondo me per lui è tanto da digerire. Forse tre settimane si potevano rispettare. Credo al colpo di fulmine, ma bisogna rispettare una persona a cui dici ‘sei il padre dei miei figli'”.

La sorella di Perla Vatiero, invece, Loana, ha definito Alessio un “pagliaccio”, sostenendo che sia entrato nella Casa con l’obiettivo di avere una storia per questioni di hype: “È entrato nella Casa con lo scopo di avere una storia e questa notte, grazie ad Anita, lo ha raggiunto. Mia sorella era una di quelle concorrenti che ha avuto maggiormente i riflettori puntati addosso quindi per lui era un ottimo punto di inizio. Perla è molto buona, non si renderà mai conto della furbizia di Alessio. Per lui è solo un gioco. Immagino sia entrato solo per portare un po’ di confusione nella coppia. Ma a Perla di certo non piace”.

Intanto, nelle ultime ore un utente ha scritto ad una ex di Alessio Falsone (non sappiamo di chi si tratta) e ha girato lo screenshot della conversazione a Deianira Marzano, la quale lo ha condiviso tra le sue Instagram stories. L’utente in questione chiede alla ragazza chi secondo lei piace ad Alessio tra Perla e Anita, e lei risponde “Nessuna delle due”. Parole che avvalorerebbero la tesi di coloro che ritengono che la storia tra Falsone e la Olivieri sia esclusivamente frutto di una strategia.