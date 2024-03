Questa sera andrà in onda su Canale 5 la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello. Per scoprire chi vincerà il reality show bisognerà attendere giovedì 4 aprile, data in cui è prevista la finalissima di questa edizione. Le prime due concorrenti a conquistarsi un posto in finale sono state Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Nella puntata di questa sera verrà dedicato largo spazio all’amore. Si tornerà sicuramente a parlare della storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, che sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà continua a far discutere. Nelle ultime ore, inoltre, la concorrente romana si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sull’ex fidanzato Edoardo Sanson, ed è probabile che Alfonso Signorini approfondirà la questione durante la diretta.

Poi, spazio al rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Tra i due ieri è scattato il primo bacio, ma la storia tra l’ex tentatrice e il gieffino non viene vista di buon occhio dalla madre di lei.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero saranno protagonisti di un momento speciale. Il ristoratore rietino, infatti, tornerà nella Casa per riabbracciare la “quasi” fidanzata. Secondo alcuni rumor che, al momento, però, non hanno trovato alcuna conferma, Mirko potrebbe addirittura chiedere a Perla di sposarlo.

Questione televoto. Sono cinque i concorrenti pronti a sfidarsi: Simona Tagli, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Federico Massaro. Nessuno di loro rischia l’eliminazione, ma il meno votato sarà a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 18 marzo. Secondo i sondaggi di Grande Fratello Forumfree (al momento) ecco i risultati alla domanda “chi vuoi salvare”: Simona Tagli 55,85%, Giuseppe Garbaldi 15,17%, Massimiliano Varrese 10,06%, Anita Olivieri 10%, Federico Massaro 8,92%.