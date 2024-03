Lite furiosa tra Alessio Falsone e Federico Massaro al Grande Fratello. Questa mattina, la nuova fiamma di Anita Olivieri ha attaccato il modello incolpandolo di aver staccato il cavo del suo spazzolino elettrico dalla presa di corrente.

“Fefè, sto cogl**ne di Fedè! Guarda, guarda! Scarico! 0% pure stamattina! Abbi rispetto pure degli altri”, ha tuonato Falsone che, in preda all’ira, ha scaraventato a terra il cavo dello spazzolino di Massaro. “Ho trovato staccato anche il mio! Ma ti pare che lo devi trattare così?!”, ha replicato Federico. Alessio, su tutte le furie, ha poi spezzato lo spazzolino del coinquilino.

Uscito in giardino, Falsone si è sfogato con Paolo Masella: “Abbi rispetto anche degli altri! Mi devo lavare i denti pure io! E’ un mese che non ho lo spazzolino carico, e gliel’ho detto ieri sera l’ultima volta, per quello abbiamo discusso a tavola. E ogni volta è così. Mangia a bocca aperta e dice ‘ci ho provato ma era troppo caldo’”.

La regia ha prontamente cambiato inquadratura e ha ripreso la zona della cucina dove Giuseppe Garibaldi e Anita stavano parlando di quanto accaduto. Il bidello calabrese ha detto che Alessio ha minacciato Federico: “Non lo può minacciare ogni volta, fuori, non fuori…”. La Olivieri ha quindi sottolineato: “Si prenderà le conseguenze di quello che dice, è grande abbastanza”.

La versione di Garibaldi è stata confermata anche da Perla Vatiero. Greta Rossetti le ha chiesto che minaccia avesse usato Alessio nei confronti di Federico, e la concorrente campana ha risposto: “Gli ha detto ‘ci vediamo fuori…’, ma ha detto anche un’altra cosa grave”.