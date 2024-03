Un gesto social di Beatriz D’Orsi non è passato inosservato. Ma procediamo con ordine.

La scorsa settimana, Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne decidendo di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Raffaella Scuotto. Dopo aver avuto un confronto con Beatriz, il tronista ha dunque iniziato a frequentare l’altra corteggiatrice.

Nelle ultime ore, un’inaspettata mossa social sta facendo mormorare il web. Come riporta IsaeChia.it, l’ex corteggiatrice di Brando ha iniziato a seguire su Instagram un’amica dell’ex tronista, la quale ha ricambiato. L’amica in questione è Alice Salvadori, della quale si è già parlato inquanto, ad inizio trono, Brando era stato accusato di avere una relazione proprio con la stessa, chiarendo in seguito che tra di loro c’era solamente un rapporto di amicizia e che condividevano la stessa casa da buoni coinquilini.

Lo scambio reciproco di follow tra Beatriz e Alice non è passato inosservato. La segnalazione è arrivata direttamente a Lorenzo Pugnaloni che ha fatto il punto della situazione: “Beatriz D’Orsi, mancata scelta di Brando Ephrikian, ha realmente catturato l’attenzione del pubblico social. Mentre in molti sognano di vederla sul trono, l’ex corteggiatrice è tornata online per ricominciare la sua vita lontana dalle telecamere. In questi giorni, Beatriz è uscita a cena con gli amici e poi si è divertita sulla neve. Ciò che ha fatto mormorare il web è stato un gesto insolito. Beatriz, infatti, ha iniziato a seguire Alice, amica di Brando. Alice, tra le tante cose, ha ricambiato il follow ma, tra i seguiti di Raffaella Scuotto (attuale fidanzata dell’amico) sembra non comparire”.