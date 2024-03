Mancano poche settimane al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e i punti di domanda riguardanti i cast sono ancora tanti.

Il celebrity survivor di Canale 5, la cui partenza è prevista per il prossimo 8 aprile, sarà condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, che fino alla scorsa edizione ha vestito i panni di opinionista al fianco di Ilary Blasi. Dopo la promozione di Vladimir, a prendere il suo posto saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, quest'ultimo giornalista del TG5.

Intanto, TvBlog ha fornito nuove indiscrezioni in merito al reality, rivelando che la scelta del cast sarebbe ancora in alto mare nonostante manchi pochissimo all’inizio. Per questo motivi potrebbe saltare anche la consueta copertina su Tv Sorrisi e Canzoni con tutto il cast.

“Ci giunge notizia che molto probabilmente quest’anno non ci sarà la consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con tutto il cast de L’Isola dei Famosi proprio perché la sua formazione è ancora in alto mare”, si legge sul noto portale.

Fino ad ora, pochissime sono state le conferme per quanto riguarda i naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Al momento, gli unici nomi confermati sembrano essere quelli di Joe Bastianich, Edoardo Franco e Marina Suma, mentre c’è ancora incertezza sui nomi di Edoardo Stoppa, Matilde Brandi, Rossella Erra, LDA e Albe.