Giuseppe Garibaldi torna sui social dopo essere stato eliminato ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 25 marzo.

La scelta di trascinare con sé al televoto Perla Vatiero, la concorrente che insieme a Beatrice Luzzi può contare sul fandom più numeroso e agguerrito, si è rivelata fatale per il bidello calabrese.

“Volevo ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita che fa un po’ male, ma sono contento di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore”, ha scritto Garibaldi in una storia su Instagram.

Parole che si aggiungono a quelle rese ai canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini pochi istanti dopo la sua uscita dalla Casa di Cinecittà: “Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello”.