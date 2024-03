Più che Greta Rossetti, la vera protagonista di questa edizione del Grande Fratello è stata la sua famiglia. In primis sua madre, Marcella Bonifacio, spesso intervistata da giornali e radio in merito non solo al percorso della figlia all’interno della Casa, ma anche riguardo gli altri concorrenti. Non sono mancati, poi, gli interventi del fratello Joseph e della sorella Loren.

Quest’ultima ha risposto ad alcune domande su Instagram. A far discutere, in particolare, una risposta riguardo la sua opinione sul comportamento di Beatrice Luzzi nei confronti di Greta.

“Non mi sono piaciuti molti dei suoi atteggiamenti. Ritengo che avrebbe dovuto dare il buon esempio essendo una donna adulta e soprattutto una mamma. Ma spesso si è messa contro i ragazzi della Casa in modo infantile e senza far comprendere loro l’errore che commettevano. Per me è incommentabile! A partire dal fatto che si è permessa di esprimere un’opinione fuori luogo nei confronti del rapporto tra mia madre e mia sorella. Penso che si sarebbe dovuta sciacquare la bocca tantissime volte prima di parlare, al posto dei concorrenti della Casa sicuramente io non sarei stata così calma nel rispondergli… Forse si sarebbe dovuta trovare una persona come me davanti. Non ho altre parole per questa donna!”.