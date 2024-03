Marcella Bonifacio, madre di Josh e Greta Rossetti, è tornata sui social per prendere le difese, ancora una volta, del figlio. Dopo aver attaccato frontalmente Massimiliano Varrese, accusandolo di aver istigato Josh, questa volta la donna si è scagliata contro Gabriele Parpiglia (che il figlio aveva apertamente minacciato).

Secondo quanto sostiene la Bonifacio, il giornalista avrebbe dovuto evitare di divulgare a mezzo social il video delle minacce fatte dal figlio, in quanto questo non sarebbe un buon esempio.

“Parliamo di questa cosa mediatica dato che la persona in questione continua a dire ‘denunciate denunciate’. Lui ha messo fuori un video che poteva evitare, dato che non è stato un bell’esempio. Detto questo, quella persona continua a dire ‘denunciate denunciate’, ma innanzitutto non sono denunce ma sono querele, querele per trarre vantaggi economici. Lui fa questo. Istiga le persone. Mio figlio era sul treno, non si sentiva niente. Sentiva solo che lui (Gabriele Parpiglia, ndr) rideva e lo istigava. Dopo quello che aveva passata era il minimo farlo scendere dal treno e fare una videochiamata. Invece ci ha marciato. Ha capito bene dove lo poteva pungere. Non è un buon esempio per nessuno, non lo ascoltate quando dice ‘denunciate denunciate’ perché lui fa questo mestiere ultimamente, non fa il giornalista”.

Marcella Bonifacio ha poi aggiunto: “Se uno fa il giornalista pensa alle guerre e alle cose serie, non a fare hype. […] Perché marci sopra questa storia quando in Italia ci sono altri problemi più grandi? E soprattutto perché mi hai bloccata e ti sei rifiutato di avere un confronto con me?”.