Nel corso della registrazione della terza puntata del Serale di Amici 23, stando a quanto rivelato dalle persone presenti negli studi Elios, Gaia ha avuto un piccolo incidente. Mentre l’allieva stava ballando, infatti, una scheggia le si è conficcata nel piede. Per fortuna nulla di grave, sembra infatti che l’abbiano subito aiutata a toglierla e la ballerina non è stata costretta ad abbandonare lo studio.

"La terza manche la vincono gli Zerbi-Celentano. Al ballottaggio finiscono Lil Jolie e Gaia. Siccome la loro squadra è di soli tre componenti sono solo in due a sfidarsi per il ballottaggio finale – si legge su Superguidatv -. Gaia viene salvata e va Lil Jolie a rischio eliminazione. In questo ballottaggio c’è stato un imprevisto, Gaia balla un altro pezzo modern con una una scheggia sotto il piede. Per fortuna però poi la rimuovono subito e non ci sono problemi”.