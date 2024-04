Ieri, lunedì 8 aprile, ha debuttato su Canale 5 la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha visto per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria. Con lei in studio, nelle vesti di opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre in collegamento dall’Honduras come inviata c’era Elenoire Casalegno.

Per quanto riguarda gli ascolti, la prima puntata de L’Isola è stata vista da 2.602,000 spettatori, con uno share pari al 19,98%. Si tratta della première meno vista nella storia del programma e in lieve calo rispetto alle edizioni precedenti, dal momento he la prima puntata della diciassettesima edizione, l’ultima condotta da Ilary Blasi, aveva totalizzato 2.919,000 spettatori pari al 23,33% di share.

I dati Auditel della serata di ieri

Su Rai 1, la serie tv Il Clandestino ha registrato nella prima puntata 3.998,000 e nella seconda 3.098,000 telespettatori con uno share pari al 19,38%; su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il game show di Stefano De Martino, è stato seguito da 1.473.000 spettatori con uno share del 8,66%; Presa diretta – A tutto idrogeno su Rai 3 ha totalizzato invece 994.000 spettatori pari ad uno share del 4,84%; Giustizia privata su Italia 1 ha raggiunto 1.248.000 telespettatori, share 6,67%; Quarta Repubblica su Rete 4 ha segnato invece 628.000 telespettatori, share 4,23%; Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 ha raggiunto 305.000 telespettatori, share 1,50%; Little Big Italy sul NOVE ha totalizzato 277.000 telespettatori, share 1,4%; 100 minuti su La7 ha intrattenuto 830.000, 5,01% di share.