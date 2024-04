Davide Silvestri, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip (si è classificato secondo alle spalle di Jessica Selassié), ha avuto la sua primissima esperienza in un reality show nel lontano 2003, quando ha partecipato alla prima edizione de L’Isola dei Famosi all’epoca condotta da Simona Ventura.

L’attore rimase in Honduras per 50 giorni, arrivando in semifinale. E adesso vuole ritornarci, ma gli autori non hanno accolto la sua richiesta: “Mi sono proposto più volte, è un’esperienza che rifarei. Ci sono prove di forza, io sono uno sportivo”.

Davide Silvestri, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, ha raccontato: “Quella è stata l’esperienza televisiva più bella che abbia mai fatto. All’epoca litigai con Adriano Pappalardo, tutt’ora non vuole parlarmi. Ricordo che c’erano i turisti che ci lanciavano da mangiare! A un certo punto del reality noi ci siamo accorti che il programma andava bene perché i turisti che andavo a Santo Domingo venivano a cercarci con le barchette come se fossimo allo zoo. La produzione li faceva andare via. Però capitava che magari mi trovavo da solo su un altro isolotto e la produzione non c’era. Così quando passavano i turisti ci urlavano e noi gli chiedevamo del cibo! Una volta ci hanno lanciato una bottiglia con dentro una sigaretta”.

Davide ha poi aggiunto che adesso, però, non parteciperebbe perché odierebbe entrare in corsa.