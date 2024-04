Che tra Khady Gueye e Pietro Fanelli il rapporto non fosse iniziato con il piede giusto si era già capito durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, quando Vladimir Luxuria ha chiesto ai “non famosi” come procedessero i primi giorni su Playa Espinada. I due naufraghi non riescono proprio ad andare d’accordo e ieri è scoppiata una nuova lite.

La modella ha accusato il poeta di non essere partecipe alle attività del gruppo: “Fino ad adesso l’abbiamo tutelato anche troppo. Non fa niente dalla mattina alla sera e se prendiamo qualcosa lo dividiamo comunque con lui. Siamo sempre disponibili e lui no. Ieri ad esempio abbiamo riparato il tetto della capanna per dormire e lui stava a rilassarsi fermo seduto in spiaggia fino a che non abbiamo finito ed era tutto pronto. Poi però alla fine si è messo lo stesso sotto. Si fanno queste attività per cercare di sopravvivere e lui non partecipa, questo inizia a darmi molto fastidio. Poi ha delle maniere cafone, maleducate da ragazzino bamboccio ineducato”.

Scintille tra Khady Gueye e Pietro Fanelli

Dopo aver portato le sue rimostranze agli altri naufraghi, Khady ha deciso di affrontare Pietro, e sono volati stracci: “Guarda che ci stiamo stufando dei tuoi atteggiamenti da egoista. Abbiamo riparato la capanna e non hai fatto nulla, poi però sei stato il primo a entrare dentro e dormire. E non dire che costruisci. Costruisci cosa? Degli stendini? Fai cavolate, fai giochi, blateri, bluffi, metti in bocca parole ad altri. Hai questi atteggiamenti che innervosiscono e lo fai intenzionalmente. Ho avuto pazienza fino ad adesso, ti ho sempre assecondato, ti ho sempre trattato come un fratello, ma adesso mi hai rotto davvero e quindi basta”.

Fanelli è sbottato ed ha accusato la Gueye di avercela con lui senza motivo: “Ma quali atteggiamenti? Costruisco anche io le cose e non vi rompo la min***a. Ma lasciami stare e smettila. Se questo infastidisce allora da stasera starò fuori. Basta accusarmi di tutto, ditemi una volta in cui vi ho attaccato”.