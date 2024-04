Domani, giovedì 11 aprile, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, i naufraghi sono dovuti confrontarsi con un incontro “spaventoso”. Scopriamo cos’è successo.

Alcune concorrenti donne hanno iniziato a esplorare l'Isola dove vivranno durante la permanenza in Honduras. “Oggi abbiamo deciso di perlustrare l'Isola - ha detto Luce Caponegro parlando di Playa Coco -. Ci sono i funghi, non li mangio però possono essere commestibili”. A un certo punto si sono sentite alcune grida di terrore, provenienti in particolare da Matilde Brandi: “Ragazze io ho paura. Continuare? Ma cosa!”. Quindi si sono allontanate. Il motivo? Un serpente!

A parte questo episodio per certi versi terrificante, come sta vivendo l'avventura sull’Isola Matilde Brandi? “Tanta euforia. Siamo tutti molto determinati per fare tutti tanto e subito. La nostra prima preoccupazione è quella di fare il fuoco. Questo posto bellissimo è piano di insetti. Intanto abbiamo preparato l'accampamento cercando di sistemare i sassi intorno alle stuoie perché ho paura che qualche serpente… però non credo che verrà. Detto questo, è una bella emozione”.