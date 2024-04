Durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 11 aprile, si è verificato un momento di grande imbarazzo. Vladimir Luxuria ha infatti zittito in malo modo Elenoire Casalegno che le aveva consigliato di rivolgere una domanda a Joe Bastianich per rendere più incalzante il ritmo della puntata. Un suggerimento che la conduttrice non ha affatto gradito, e che l’ha spinta ad andare a muso duro contro l’inviata in Honduras.

Qualche prima che Vladimir Luxuria, dallo studio de L’Isola a Milano, interrompesse il collegamento con la Palapa, Elenoire Casalegno ha chiesto la parola: “Fossi in te domanderei a Joe perché è alquanto perplesso”, aveva suggerito in maniera educata. Ma la conduttrice non ha apprezzato e ha risposto così all’inviata: “Tesoro, decido io a chi chiedere le cose. Che me lo dici tu? Ciao Elenoire”. Una caduta di stile che onestamente Vladimir poteva evitarsi.