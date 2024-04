Questa sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata de L’Isola dei Famosi. In studio con Vladimir Luxuria ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti, mentre dall’Honduras, in quella di inviata, ci sarà Elenoire Casalegno.

Nel corso della puntata di questa sera verrà decretato il primo eliminato tra Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe di Napoli e Samuel Peron. Inoltre, l’arrivo di Francesco Benigno ha messo in crisi l’armonia del gruppo, che sembra aver perso l’affiatamento iniziale. Infine, i quattro immuni si sfideranno in un duello in Playa Palapa.

Di seguito le anticipazioni tratte dal comunicato ufficiale:

Stasera ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. In nomination Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe di Napoli e Samuel Peron. Chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro anali: App Mediaset Infinity, sito web, Smart Tv, sms.

L’arrivo di Francesco Benigno a Playa Espinada ha rotto l’armonia del gruppo. Riusciranno a ristabilire l’equilibrio?

Nel corso della puntata, i quattro immuni (Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi e Pietro Fanelli) si sfideranno in un duello faccia a faccia in Playa Palapa.

Spazio anche al ritorno di Greta Zuccarello, che cercherà di riprendersi la leadership ora detenuta da Edoardo Stoppa.

Infine, le nuove nomination.