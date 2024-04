Da qualche settimana è terminata la quarta stagione di Mare Fuori.

Da allora, e già durante la messa in onda, sono spuntate diverse anticipazioni sulla prossima stagione.

La fiction ambientata a Napoli ha riscosso anche questa volta grande successo, e sono già in lavorazione copione e nuovi casting.

Come circola già da settimane, sono previsti non solo addii, ma anche diverse new entry. Tra queste spunta il nome di un ex concorrente del Grande Fratello. Pare, infatti, che Perla Vatiero potrebbe entrare nel cast di Mare Fuori 5. La vincitrice del Grande Fratello è tra i nomi che potrebbero andare ad aggiungersi al cast della serie televisiva Rai.

Perla durante la sua permanenza nella casa ha diverse volte manifestato a Massimiliano Varrese e a tutti gli altri inquilini di sognare di recitare un giorno all’interno della serie tv firmata Rai. Da fan a protagonista.

Perla Vatiero naufraga a L'Isola dei Famosi?

Molti saranno gli addii in Mare Fuori: da Matteo Paolillo, che interpreta Edoardo Conte, a Massimiliano Caiazzo, ovvero Carmine di Salvo. Che ruolo avrà Perla? Sarà solo una comparsa o prenderà parte attivamente alla serie? Questo è ancora presto per dirlo.

Un’altra voce gira sulla vincitrice di Grande Fratello ed ex concorrente di Temptation Island, ovvero quella della possibilità di Perla di sbarcare in Honduras in qualità di naufraga per L’Isola dei Famosi.

Alcuni hanno riportato questa novità, sottolineando che la Vatiero potrebbe aggiungersi in corsa a metà programma. Su questa voce non c’è ovviamente conferma.

Al momento Perla si gode il successo dopo il reality di Alfonso Signorini e il suo rapporto ritrovato con Mirko. Molti però sono i progetti della bella napoletana, ormai sempre più amata e seguita dal pubblico italiano.