Carlo Conti è il nome più caldo per la conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo dopo il divorzio di Amadeus dalla Rai. Per tale ragione è stato contattato da LaPresse per avere un commento a caldo circa il passaggio del collega a Warner Bros. Discovery.

“Perdo un grande compagno di squadra ti auguro il meglio”, ha scritto su Instagram, aggiungendo poi a LaPresse: “È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui. Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte”.

Carlo Conti, cos'ha detto sulla possibilità di condurre Sanremo

“Di Sanremo ne ho fatti tre uno più divertente dell’altro. Se ne fari un altro? Staremo a vedere. ‘Chi vuole esser lieto, sia, di doman non c’è certezza‘, come disse un mio illustre concittadino. Io dico mai dire mai come qualsiasi altro programma, sia chiaro. Non ripristinerei la gara ad eliminazione a Sanremo. È una delle cose più giuste fatte da Amadeus: è una gara ed è giusto che arrivino tutti fino alla fine. La tensione dell’eliminazione non è più l’elemento più importante del Festival”.