Dopo l’incontro ufficiale con il direttore della Rai Giampaolo Rossi, Amadeus ha dato l’addio alla Rai, ufficializzando il suo passaggio a Nove.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera Amadeus non avrebbe scelto di andarsene per questioni economiche, ma per le pressioni che avrebbe ricevuto dagli stessi vertici della Rai che, però vengono smentite dall’amministratore delegato, Roberto Sergio.

Tanti i colleghi che hanno espresso la loro opinione in merito alla decisione di Amadeus.

Sabrina Ferilli con una storia su Instagram, interviene sulla questione Amadeus: “Mi fa schifo la superficialità di questi tempi”.

Nello specifico, secondo quanto raccontato dal Corriere, ad Amadeus sarebbe stato chiesto di avere come cantante in gara per la prossima edizione di Sanremo Giuseppe Povia, di riservare un ruolo da opinionista a Hoara Borselli, e garantire un posto nella direzione artistica a Mogol.

Il post di Sabrina Ferilli su Amadeus

La Ferilli riporta per intero tale notizia e aggiunge la sua opinione: “Premettendo che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono, e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere. Il modo con il quale si sputtani la gente mi fa schifo, la superficialità di questi tempi, dove le persone vengono usate come carta da caramelle, mi fa schifo”.

L'attrice non si è mai tirata indietro ed ha sempre commentato con libero giudizio le notizie che più la appassionavano, senza fare sconti proprio a nessuno.

Tra una voce e l’altra sembra entrare in gioco anche Carlo Conti che a quanto pare sarà il nuovo papabile direttore artistico di Sanremo 25. Al suo fianco due pop star italiane, Annalisa e Elodie.