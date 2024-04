Perla Vatiero, dopo il trionfo al Grande Fratello, sta cercando di massimizzare al massimo l’ondata di popolarità per massimizzare al massimo i profitti con le sponsorizzazioni sui social (come stanno facendo gran parte degli ex gieffini). Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcuni utenti hanno riscontrato una certa ambiguità nelle stories dell’ex gieffina.

La fidanzata di Mirko Brunetti, infatti, sta sponsorizzando diversi prodotti su Instagram, ma pare che lo stia facendo in maniera non del tutto trasparente. Com’è noto, influencer sono tenuti per legge a segnalare i contenuti che hanno scopi pubblicitari. In sostanza, devono includere un semplice hashtag nel post, la parola “ADV”. Questo segnala che si tratta di una sponsorizzazione retribuita, per la quale l’influencer o content creator in questione, come in questo caso la Vatiero, riceve fior di quattrini. Il punto è che ultimamente Perla sembra aver dimenticato la regola.

Dicono gli esperti che stia aggirando ogni norma. La dicitura “ADV” è praticamente invisibile nei suoi post, perché Perla l’ha scritta con un carattere minuscolo dietro la foto del suo profilo (altrettanto piccola). Uno stratagemma che non è passato inosservato, in particolare agli occhi dei suoi detrattori.

A segnalare l’attività “sospetta” di Perla Vatiero è stato Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultima puntata di Casa SDL, durante la quale era ospite il presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo. Il tema affrontato era relativo alle recenti indagini della Guardia Di Finanza su influence e streamer che non dichiarano i propri guadagni.

Perla Vatieros segnalata al Codacons

“So che a breve scatteranno nuove indagini con nuovi nomi, non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Poi vedo delle oscenità, ma non voglio andare oltre – ha detto Parpiglia -. Io spero che, non perché hanno minore rilievo rispetto alla Ferragni… Le faccio un esempio, io proprio ieri o l’altro ieri o visto delle stories, anzi vi do un consiglio di andare a dare un’occhiata, di Perla Vatiero, che ha vinto il Grande Fratello, dove ha palesemente nascosto l’ADV in tutte le sue storie, e chiaramente tra noi giornalisti ce le siamo mandate per dire ‘che succede?’. Secondo me non è giusto, perché una persona sia di rilievo come la Ferragni debba rispondere, e questi facciano finta di niente. Questa ragazza (Perla, ndr) pubblicizzava tra l’altro i ‘fuffa guru’, quelli che non fanno le scommesse, quindi non proprio il massimo. Questa è la ragazza che ha vinto il Grande Fratello, quindi onestamente un occhio lo darei”.

“Me lo sono segnato – ha risposto il presidente del Codacons Di Ascenzo -. E colgo l’occasione per dirvi che noi abbiamo un osservatorio sulla pubblicità che quotidianamente va ad analizzare i clean pubblicitari e scrive alle imprese per chiedere spiegazioni”.