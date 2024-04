Greta Rossetti, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ComingSoon.it. L’ex tentatrice è stata al centro del chiacchieratissimo triangolo amoroso con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ma alla fine ha trovato l’amore nella Casa con Sergio D’Ottavi, al quale ha ceduto dopo una corte spietata.

Greta era reduce dall’esperienza a Temptation Island: “A Temptation Island sono andata per fare la mia prima esperienza televisiva, senza le consapevolezze che avevo quando sono entrata nella Casa. Sicuramente, a livello di crescita, ti aiuta ma è completamente diverso. Io poi ho partecipato come tentatrice, non ho dovuto mettere in ballo i miei sentimenti. Tutto mi immaginavo tranne di uscire dal villaggio fidanzata. Lì è tutto amplificato, sono venti giorni intensi. Il Grande Fratello è stata un'esperienza di grande crescita personale, mi sono fatta conoscere davvero. Le persone erano molto prevenute su di me perché si basavano sulla mia esperienza a Temptation Island. Che poi, riguardando il percorso, sono stata tutto tranne che tentatrice (ride ndr). Sono voluta entrare per uscire dal triangolo e farmi conoscere. Ho affrontato le mie paure e insicurezze”.

La storia con Mirko e l'amicizia con Perla

Poi, Greta ha parlato della storia con Mirko Brunetti: “Dentro Temptation io ho avuto una crisi di pianto, volevo andare via, e lui mi ha aiutato tanto. Mi è stato vicino, essendo la mia prima esperienza lontano da casa mi sentivo sola... lì è stato fondamentale per me. Poi anche dopo Mirko c'è sempre stato, mi ha sempre consigliato e supportato. Per me è stato un grande aiuto, gli vorrò sempre bene. Abbiamo sbagliato la forma e sicuramente corso troppo, ma ci siamo aiutati in un momento molto delicato delle nostre vite”.

E sul rapporto con Perla Vatiero: “Non pensavo di legare così tanto con lei, perché non dico che sono stata la causa, ma sono stata una persona che l’ha fatta soffrire tanto. Tra noi è nato tutto in maniera naturale. Quando sono entrata nella Casa volevo assolutamente che loro si riavvicinassero. Nessuno mi credeva, poi quando Perla ha visto che il mio intento non era quello di separarla da Mirko, anzi il contrario, piano piano ci siamo avvicinate fino a diventare dei punti di riferimento per entrambe. Quando lei aveva bisogno di un po’ di dolcezza veniva da me, se avevo bisogno di forza andavo da lei. Ci siamo trovate, ci compensiamo. Diciamo che siamo state il colpo di scena del GF”.

La storia d’amore con Sergio D’Ottavi

“Ho paura ancora oggi perché io credevo alla relazione con Mirko quindi ho sofferto. L'ho fatto di nascosto perché in quel momento c'era un'altra persona che stava soffrendo più di me e mi sembrava ingiusto far vedere la mia sofferenza. Con Sergio ci sono andata piano anche per la diffidenza che ho verso gli uomini in generale, poi avevo appena iniziato a stare bene con me stessa... Sergio è stato sempre dolce e rispettoso e questa cosa mi ha fatto avvicinare tanto a lui. È la persona che mi ha capito più di tutte, mi leggeva dentro. Mi ha aspettato tanto, ha avuto una pazienza infinita. Stiamo bene insieme, ci stiamo vivendo in modo molto naturale, senza fare progetti a lungo termine che mi spaventano. Non credo più ai fuochi di paglia. È stato la luce in un momento buio”.