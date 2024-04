Greta Rossetti è stata senza dubbio una delle protagoniste della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Al centro della dinamica del triangolo amoroso con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, l’influencer lombarda ha poi trovato l’amore con Sergio D’Ottavi, con il quale la relazione procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Reduce dall’esperienza a Temptation Island come tentatrice, Greta ha rivelato ai microfoni di ComingSoon.it se parteciperebbe al programma condotto da Filippo Bisciglia insieme a Sergio: “Non penso, siamo entrambi troppo gelosi. Non credo di riuscire ad affrontare un percorso del genere da fidanzata. Troppe tentazioni, io lo so bene. A vedere lui interagire con altre ragazze impazzirei, già lo so. Da tentatrice è un conto, ma da coppia è tosta. Poi dopo aver vissuto Perla e Mirko, non penso ce la farei”.

Dopo aver svelato alcuni retroscena sulla storia con Mirko Brunetti e aver parlato dell’amicizia nata nella Casa con l’ex “rivale” Perla Vatiero, la Rossetti ha detto la sua anche in merito alla relazione tra il fratello Josh e l’ex coinquilina Monia La Ferrera: “Monia è stata il mio punto di riferimento fin dall'inizio, sono felicissima che si sia fidanzata con mio fratello. Ho sempre sognato di avere una cognata come lei, me la vivo e sento tutti i giorni. Poi è la donna giusta per mio fratello, lui ha bisogno di una donna così al suo fianco”. E su Vittorio Menozzi: “Vittorio è stato il primo ad avermi accolto in Casa, mi è stato vicino da subito. È come un fratello per me, gli voglio un bene immenso. Spero che farà sempre parte della mia vita perché è una persona pura, buona. Mi rispecchio tanto in lui”.