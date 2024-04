Sergio D’Ottavi, reduce dall’esperienza nell’ultima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ComingSoon.it. L’imprenditore laziale, durante la sua avventura nella Casa di Cinecittà, dopo un lungo corteggiamento, è riuscito a conquistare Greta Rossetti, che all’inizio aveva paura di lasciarsi andare perché reduce dalla rottura mediatica con Mirko Brunetti.

Proprio in merito alla lunga corte fatta all’ex tentatrice, Sergio ha dichiarato: “Il tempo è galantuomo e gli occhi non mentono mai. Lei aveva bisogno di tempo perché usciva da quella situazione con Mirko e Perla che io ho chiamato il triangolo delle Bermuda: sai quando entri ma non sai quando esci. Fortunatamente lei ne è uscita ancora più forte, pulita come era giusto che fosse. Ci stiamo vivendo fuori dalla Casa ed è tutto bellissimo. Ci stiamo conoscendo con i nostri tempi, è l'inizio di una bellissima relazione. Mi ha colpito molto il suo passato, la sua sensibilità, la sua voglia di credere in qualcosa di bello. La sua diffidenza nei confronti dell'amore è stata per me come una voglia di farla ricredere. Fortunatamente si è fidata, ha sentito sincerità da parte mia.

Come sarebbe stato il mio GF senza Greta? Se non ci fosse stata lei avrei vissuto la stessa esperienza ma con qualcosa in meno. Lei è stata un valore aggiunto, mi ha dato quella voglia in più di mettermi in gioco, anche dal punto di vista sentimentale. Viverlo in un contesto come quello è ancora più forte. È la prima volta in vita mia che mi capita di mettere le mie emozioni davanti agli occhi di tutti. E se lo faccio è perché ci credo al 100%”.

Infine, Sergio ha svelato qual è stato il momento più bello che ha vissuto con Greta nella Casa: “Ce ne sono tanti di momenti belli...i nostri sguardi, i nostri baci e abbracci. Se ti dovessi dire il momento più significativo del nostro percorso ti direi il nostro primo bacio. Ha dato una svolta al nostro rapporto, è stato un bacio liberatorio”.