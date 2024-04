Oriana Marzoli, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, è attualmente impegnata in un reality show cileno dal titolo Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado. Si tratta di un programma dove i concorrenti saranno costretti a vivere come duecento anni fa e affronteranno delle sfide molto particolare il cui esito darà modo di scoprire se assumeranno il ruolo dei “signori” (con dei vantaggi), oppure se invece dovranno tribolare.

Intanto nelle ultime ore, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, l’influencer di origini venezuelane avrebbe confermato il ritorno di fiamma con Cristiano Iovino (con il quale ha già avuto in passato una relazione), il personale trainer finito al centro del gossip per via di un presunto flirt con Ilary Blasi. Al contempo, avrebbe dichiarato che di Daniele Dal Moro, con il quale ha avuto una storia d'amore a dir poco burrascosa, non gliene fregherebbe più nulla.

Lo scorso marzo, in occasione della Milano Fashion Week, Oriana Marzoli è stata ospite per alcuni giorni di Antonella Fiordelisi, sua ex coinquilina nella Casa del Gf Vip. Le due ex vippone sono state viste ad una cena a quattro (in compagnia proprio di Iovino e dell’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci) e, in seguito, la “reina” e il personal trainer furono avvistati in più di un’occasione a cena insieme e anche all’interno dello stesso hotel, ipotizzando molti a credere che tra i due fosse in atto un ritorno di fiamma. Oriana, però, prima di partire per il Cile, aveva smentito: “Cosa non è chiaro che io sono single, che non sto con un ca**o di nessuno? Fra pochi giorni vado via, sono single! Non sto conoscendo nessuno, basta rompere le pa**e alla gente! Non vedo l’ora di andare via e non sapere niente di questa gentaglia cattiva con l’anima nera e marcia”.