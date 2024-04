Rosalinda Cannavò ha di recente annunciato di aspettare una figlia dal compagno Andrea Zenga (la nascita è prevista per il prossimo settembre), conosciuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

In un’intervista a Verissimo, Andrea ha raccontato di aver iniziato a sospettare qualcosa nei mesi scorsi, in quanto aveva notato degli atteggiamenti strani da parte di Rosalinda. Tuttavia, aveva preferito non chiederle nulla per evitare delusioni, poiché entrambi speravano da tempo di avere un figlio.

Ieri, l’ex vippona ha reso partecipi i fan della coppia di un momento speciale, ovvero quando lei e il fidanzato hanno rivelato ai rispettivi parenti che aspettavano un figlio. Nel video, girato durante il periodo natalizio, Rosalinda dà prima la notizia ad Andrea, che ha commentato: “Amore lo sapevo! Ti amo tantissimo, ti avevo sgamata subito!”. I due hanno poi chiamato la mamma e il papà della Cannavò, mostrandogli il test di gravidanza positivo. Poi è stata la volta della mamma di Zenga, anche lei felicissima.