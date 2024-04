Anita Olivieri è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse (nel bene e nel male) della diciassettesima edizione del Grande Fratello. La 26enne romana, figura assai controversa per via delle voci (poi smentite da lei stessa una volta uscita dalla Casa) relative ad un presunto flirt con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, nel loft di Cinecittà ha trovato l’amore con Alessio Falsone, e la storia d’amore con l’ex gieffino prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Terminata l’esperienza al GF, Anita ha ripreso immediatamente possesso dei suoi profili social per dedicarsi ai fan, rispondendo alle curiosità dei follower. Nella giornata di ieri, però, l’ex gieffina ha voluto condividere un momento delicato che sta attraversando, pubblicando su Instagram un video correlato da una didascalia.

“La cosa più difficile al momento è spiegare alle persone come mi sento. Non riesco a sentirmi capita, sono giorni difficili perché quasi un anno è passato e io mi sento di non averlo vissuto. Sono tante le cose da elaborare, molto più grandi di me. Ci serve a tutti tempo, e credo che il ‘dopo’ sia la parte più difficile di tutto il percorso”.

E ancora: “Quando il Grande Fratello ti dava un senso, ti sentivi protetto, come un bambino. E poi quando esci ti senti come se fossi scappato da un esperimento da laboratorio, senza casa, senza meta e ti sei dimenticato di come si si vive e cosa sei e cosa sai fare. Le emozioni, le gioie, i dolori, sono troppi da metabolizzare in così poco tempo. Ma questo posto, la natura, mi ascolta, mi salva sempre”.