Dopo aver deciso di interrompere la loro relazione durante l’ultima edizione di Temptation Island, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello. Nel corso delle battute finali del reality show condotto da Alfonso Signorini, tra i due è scoccata nuovamente la scintilla, e adesso la loro storia d’amore lontano dalle telecamere procede a gonfie vele.

Intanto, nelle ultime ore una risposta di Mirko ad un commento indirizzato alla fidanzata non è passata inosservata. Commentando una foto di Perla, un utente le ha fatto una richiesta decisamente fuori luogo: “Sco***mo?”. Non si è fatta attendere la replica di Brunetti: “Ho il codice sconto MIRKO10 con cui puoi acquistare un’aspirapolvere. È più comodo”.

Le parole di Mirko su Perla

“Perla per me è tutto, è sempre stato così a prescindere da come si è evoluta la situazione – ha detto l’ex gieffino durante la sua ospitata a Non succederà più -. Purtroppo gli incidenti di percorso ci sono ma sono felice che ci siamo ritrovati, alla fine è perché non ci siamo mai persi. E’ sempre stata la donna, ho sempre dato tutto per lei e continuerò a farlo perché è speciale. Dal primo secondo che l’ho vista mi è sempre rimasta dentro, mi scorre nelle vene. Lei è diventata donna con me, io uomo con lei. Da quando eravamo piccolo facciamo parte delle nostre vite. La proposta? Piano piano. Il problema è che ci pensavo già tempo fa.

I Perletti sono fondamentali, ci sono molto vicini, sanno che gli vogliamo bene e cerchiamo di essere sempre presenti. Siamo due ragazzi semplici, non dobbiamo scordarlo. Chi siamo noi senza di loro? Siamo rimasti gli stessi di cinque anni fa quando non c’era tutto questo, ed è la nostra forza”.