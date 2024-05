Ritiri, infortuni, una squalifica e gli ascolti non esattamente esaltanti: la nuova edizione de L’Isola dei Famosi stenta a decollare. Come previsto, da due settimane c’è stato lo stop al doppio appuntamento settimanale (niente puntata del giovedì) e, adesso, sembra anche che l’appuntamento del lunedì verrà spostato al martedì. Il lunedì invece andrà in onda il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker, Io Canto Family. A ciò si aggiunge un’indiscrezione secondo cui è prevista una chiusura anticipata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia, che ha svelato che L’Isola dovrebbe giungere al termine tra sole quattro puntate.

Considerando il cambio di programmazione, la finale potrebbe andare in onda martedì 28 maggio. Il programma avrebbe dovuto avere dodici puntate, l’ultima delle quali prevista per il 10 giugno.